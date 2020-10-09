فيديو .. أحمد حسن عن أرباح يوتيوب : أنا عايش فى بيت إيجار

وأضاف حسن، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة: "أنا كنت حابب إنها ترتدى الحجاب على اقتناع تام، والحمد لله ربنا كرمها، وهى مبسوطة به ومش هاتقلعوا تانى".
وأوضح أن زوجته هى التى طلبت منه تصويرها بعد وفاة والدها بعدما انتشرت عدة شائعات عن سبب الوفاة، ومنهم من قال إنه توفى بكورونا أو توفى مقتولا، مضيفًا:"صورنا الفيديو بحسن نية عشان الناس تدعى لوالدها".
وأشار إلى أنه ميسور الحال من قبل دخوله عالم اليوتيوب، قائلا: "الهدف الأساسى إظهار شكل الأسرة، وبنحب نوثق حياتنا للناس".
وعن الأرقام عن أرباح اليوتيوب قال: "ما يتم تداوله مجرد اجتهاد، الأرباح مش حقيقية، أنا وزينب معندناش بيت باسمنا وعايشين فى بيت إيجار، ونتمنى ربنا يكرمنا بفلوس نجيب حاجة ملك لينا".
وأشار إلى أن لديه عمل "أون لاين" غير يوتيوب، لافتًا إلى أنه لم يندم فى دخول عالم اليوتيوب خصوصًا وأنه فى البداية كان يريد الدخول عالم التمثيل.
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