المشاط تهنئ برنامج الأغذية العالمى بجائزة نوبل : سنواصل جهودنا التنموية

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، برنامج الأغذية العالمى، بعد فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده المبذولة للقضاء على الفقر والجوع وتحسين الظروف المواتية للسلام.





وقالت وزيرة التعاون الدولى: "تهانينا لبرنامج الغذاء العالمى لمنحة جائزة نوبل للسلام لعام 2020، جائزة هذا العام تحمل أهمية خاصة حيث تأتى فى وقت تبرز فيه أهمية التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية، سنواصل جهودنا الجماعية للمساهمة بشغف لتحقيق التنمية المستدامة لمصر".

ونشرت الدكتورة رانيا المشاط صورة لها مع أعضاء البرنامج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة للمشروعات التى ينفذها برنامج الأغذية العالمى بمدينة الأقصر.

وكانت وزيرة التعاون الدولى قد قامت بزيارة تفقدية مع مسؤولى برنامج الأغذية العالمى لقرية البغدادى بمحافظة الأقصر مؤخرًا، لتفقد برنامج بناء قدرات صغار المزارعين، وخلال الزيارة تم الإعلان عن توسيع الشراكة، ضمن البرنامج لتشمل 500 قرية ومليون مزارع حتى عام 2023.

وتأتى هذه البرامج ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية التى تنظم التعاون بين جمهورية مصر العربية ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار.

وعقب الزيارة أشادت مفوضية الاتحاد الإفريقى، بالجهود المشتركة، التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأغذية العالمى، لتنمية المجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين فى صعيد مصر.

وقال السفير عبد الله ديوب، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "نهنئ الوزيرة رانيا المشاط، والسيد منجستاب هايلى، على المهمة الناجحة التى قاما بها لإظهار كيف يمكن أن يؤثر التعاون الدولى فى تغيير حياة العديد من المجتمعات الريفية، ليصبح نموذجًا يحتذى به فى العديد من البلدان الأخرى ضمن مبادرة جنوب جنوب مع مصر وبرنامج الأغذية العالمى".

وأطلقت وزارة التعاون الدولى فى 17 سبتمبر الماضى، فيلم "ما وراء الغذاء"، حول أنشطة برنامج الأغذية العالمى فى مصر، التى تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائى وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء إطلاق الوزارة للفيلم فى إطار احتفال الوزارة بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة.

وتمتد الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمى، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية فى كافة المجالات.

وفى وقت سابق، قال منجستاب هايلى، ممثل برنامج الأغذية العالمى بمصر: "نحن فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج التى تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030. ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولا سيما فى مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد حيث زاد أعداد الأشخاص الذين بحاجة إلى المساعدة".