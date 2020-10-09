رئيس الوفد : انحياز الجيش للشعب المصرى أنقذ مصر من السقوط

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن انحياز القوات المسلحة للشعب المصرى أنقذ مصر من السقوط فى الفوضى والمصير الذى وصلت إليه بعض الدول العربية الشقيقة، التى سقطت فى نفس هذا المستنقع، والذى كان مقدرا لمصر أن تسقط فيه، ولكن موقف القوات المسلحة المصرية كان خط الدفاع الأول للشعب المصرى ولإرادة الشعب المصرى.





جاء ذلك خلال فعاليات احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطنى الشجاع، الذى قامت به القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية فى الحفاظ على أمن وأمان المواطن، فى فندق سفير.

وتابع رئيس الوفد قائلا: "باسمى وباسم جميع مؤسسات حزب الوفد نحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والجيش المصرى العظيم الذى يتميز عن جيوش العالم بأنه جيش وطنى ينحاز إلى الإرادة الشعبية لهذا البلد، وهذا ما ظهر فى أزهى الصور عندما انحازت الإرادة المصرية التى تجلت فى 30 يونيو والموقف الوطنى للجيش المصرى وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذلك بأن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بالفوضى وتنحاز إلى إرادة الشعب المصرى وقوله الذى سجله التاريخ بأن القوات المسلحة لن تسمح بالفوضى أو كسر إرادة الشعب المصرى".

وكان رئيس حزب الوفد، دعا إلى الوقوف دقيقة حداد فى حفل الوفد بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر على أرواح شهداء القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا فى حرب أكتوبر المجيد.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، بحضور من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر فى حرب أكتوبر التى أعادت إلى الأمة العربية كرامتها.