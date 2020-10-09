فرص استثمارية.. تطبيق تكنولوجيا البيوجاز لتحويل روث الماشية إلى طاقة

تبنت وزارة البيئة خطة طويلة المدى للتوسع والتعاون مع وزارة الزراعة لتدوير متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة والاعلاف والمخصبات الزراعية.

تعد المخلفات الزراعية ثروة كبيرة إذا تم إستغلالها بشكل أمثل نظرا لأخطار حرقها على البيئة وصحة الإنسان ، حيث شهد هذا المجال طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية نظرا لارتفاع وعى المزارعين وإدراكهم للأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية نتيجة للجهود الكبيرة لوزارتى البيئة والزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف جهود القائمين على منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء خلال الأسبوعين القادمين نظرا لتأثر ثبات الجسيمات العالقة بالهواء بأى حرق ونحن على مشارف إنتهاء موسم قش الأرز ، مُتمنيةً إنهائه بشكل جيد وتحقيق نتائج متميزة هذا العام.

استراتيجية جديدة للمخلفات الزراعية وفتح سوق استثمارى جديد بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على موضوع المخلفات الزراعية وقد أنتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من استراتيجية المتبقيات الزراعية على مستوى الجمهورية وجارى مراجعتها مع وزارة الزراعة ، وأوضحت أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات منوط به وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد اختصاصات كل جهة سواء من الناحية التنظيمية أو التنفيذية لتنظيم العمل وتحقيق أفضل النتائج ، فيما يخص جميع أنواع المخلفات فلابد من تكثيف الأعمال خلال الفترة القادمة فى ملف المخلفات الزراعية بكافة أنواعها.

البيئة والزراعة يستعدان للاعلان عن فرص استثمارية لمتبقيات الزراعة

وأوضحت أن وزارتى البيئة والزراعة تستعدان للإعلان عن الفرص الاستثمارية للمتبقيات الزراعة بحلول شهر نوفمبر القادم ، مشيرةً إلى قيام وزارة البيئة بالتصوير داخل مواقع تجميع قش الارز بالمحافظات المختلفة تمهيدًا لانتاج فيلمًا يوضح كافة الجهود والاعمال التى تم تنفيذها بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء ٢٠٢٠ ولعرض قصص النجاح فى هذا المجال.

خطة متكاملة لتوعية المزارعين باهمية المتبقيات والمخلفات الزراعية

واعدت وزارة البيئة خطة متكاملة لتوعية المزارعين باهمية المتبقيات والمخلفات الزراعية، و عدم حرق المخلفات والمتبقيات الزراعية في الحقل والعمل على تجميعها في أماكن مخصصة، تمهيدا لاعادة تدويرها، والاستفادة منها، في مجالات مختلفة، كإنتاج الكومبوست، والاعلاف، وغيرها من المنتجات التي تساهم في زيادة دخل المزارع.

تطبيق تكنولوجيا البيوجاز لتحويل روث الماشية الي طاقة على مستوى المحافظات

انشأت الوزارة مؤسسة الطاقه الحيوية للترويج لتكنولوجيا البيوجاز سواء للوحدات المنزليه أو الوحدات التى تخدم المزارع الحيوانية متوسطة وكبيرة الحجم ، كما أن هناك فرص كبيرة للتعاون مع وزارة الزراعة فى نشر النماذج الناجحة التى نفذتها وزارة البيئة فى مجال تطبيقات تكنولوجيا البيوجاز على مستوى جميع المحافظات بالإضافة الى تحديد الفرص الاستثمارية المتاحه فى مجال تحويل مخلفات روث الماشية إلى طاقة وسماد عضوى من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات لدى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة وكذلك العمل سويا للترويج ورفع الوعى بفوائد تطبيق تكنولوجيات البيوجاز.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التقت محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية لتحقيق فائدة اقتصادية ولعرض آخر المستجدات بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وذلك بمقر وزارة الزراعة.