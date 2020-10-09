الصحة العالمية توجه 10 قواعد ذهبية للحفاظ على حياة سعيدة في زمن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحة النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:
1. لا تثق بأحد ولكن احترم الجميع.
2. ما يحدث في العمل ، يبقي في العمل لا تأخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.
3. ادخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد، جلسة المكتب الطويلة الخاص بك لا تساعد على تحسين صحتك.
4. لا تجعل العلاقات العاطفيه في مكان العمل؛ ستكون دائما بنتائج عكسية.
5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد؛ أنه شيء جيد لك، إن لم يكن، ستتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.
6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية، مبروك، وإن لم يكن؛ فلا يهم، ستعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنمية قدراتك.
7. احذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات، فلديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.
8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك، المهم راتبك للحصول على متطلباتك .
9. لا يهم كيف يعاملك الناس، كن متواضعا، وافتخر بنفسك وقدراتك.
10. في النهاية لا شيء يهم إلا الأسرة والأصدقاء ، والبيت ، والسلام الداخلي مع نفسك.
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