قيادية بـ مستقبل وطن : السيسى نجح فى إعادة بناء الاقتصاد 

قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى وهيكلته بالكامل، موضحة أن هناك إنجازات تحققت خلال الست سنوات فى جميع قطاعات الدولة.





وذكرت فى بيانها، اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2018 تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 14762 مشروعا منذ تولى السيسى وحتى 30 يونيو الماضى بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 2569.8 مليار جنيه.

وحول قطاع البترول والثروة المعدنية، أشارت إلى أن الدولة نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم تنفيذ حوالى 115 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 44 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه، بجانب تم توقيع 84 اتفاقية بإجمالى استثمارات بلغت 14.8 مليار دولار.

وتابعت بأن أكبر دليل على نجاح الدولة يتمثل فى شهادة التقارير الاقتصادية الدولية التى أكدت على قوة الاقتصاد المصرى، فمصر تعيش الآن حالة من الاستقرار والبناء ستؤدى بشكل كبير إلى انعاش المجالات كافة سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع والزراعة وغيرها".

ولفتت إلى أن مصر استعادت مكانتها فى إفريقيا والشرق الأوسط والعالم، ومع الوقت سيكون لها دورًا قويًا فى التجارة العالمية والاقتصاد العالمى بفضل ما تمتلكه من موارد بشرية ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة.