حصريا.. دوت الخليج ينشر صورة من زفاف الراحلة سامية زين العابدين والشهيد رجائى

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وتوفيت صباح اليوم الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين.
وبدأت سامية زين العابدين مشوارها بدراسة علوم السياسة والاقتصاد، حيث تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1986.
وعقب تخرجها عملت فى مجال الصحافة، الذى تدرجت فيه حتى وصلت لمنصب نائب رئيس تحرير صحيفة المساء ورئيس قسم الشؤون العسكرية بالجريدة.
وتزوجت زين العابدين من العميد عادل رجائى فى يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أى أطفال حتى اغتياله يوم 22 أكتوبر 2016، واختيرت عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة فى دورتها الأولى بقرار جمهورى يوم 31 ديسمبر 2017، بدلاً من الكاتب الصحفى علاء ثابت الذى عُين رئيسًا لتحرير الأهرام.
وبعد ذلك تم تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة فى التشكيلات الأخيرة الخاصة بالهيئات الإعلامية، وكان من أهم الأحداث التى قامت بتغطيتها صحفيا، حرب الخليج 90 ومناورات الجيش كافة.
يذكر أن زوج الراحلة الشهيد عادل رجائى، كان قد استشهد فى 22 أكتوبر عام 2016، أمام منزله بمدينة العبور، أثناء توجهه للعمل، على يد إرهابيين.
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