فيديوجراف.. تسهيلات وتخفيضات للجادين فى التصالح بمخالفات البناء بالمحافظات

وقدمت المحافظات مجموعة من الحوافز والتسهيلات لحث المواطنين على التصالح، ومنها مد العمل حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح فى بعض المناطق. ومن المقرر أن تنتهى المهلة التى قررها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بنهاية الشهر الجارى.

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