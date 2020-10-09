وأضاف الباز، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، أن شائعة الاختطاف تتكرر بشكل سنوى، مستعرضَا عددا من الحسابات على الفيسبوك والتى تحذر من الاختطاف، لافتًا إلى أنه فى 22 أغسطس 2016 عرض حساب باسم بنت الإسلام على الفيسبوك قصة عن محاولة خطف فى روكسى، وتم نشر الشائعة مرة أخرى فى 18 إبريل 2017، وفى 24 أغسطس 2019، ويوم 6 أكتوبر 2020. وتابع: "دا بوست بيعاد تجديده كل عام، ومش كل اللى بيتقال نصدقه"، منوهًا إلى أن المواقع والقنوات التابعة للإرهابية عملت على استغلال ذلك من أجل نشر شائعة اختطاف الفتيات لإثارة الرأى العام، مشيدًا بتصرف الأجهزة الأمنية مع البلاغات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. محمد الباز يكشف بالأدلة شائعة خطف الفتيات: بوست يتجدد كل سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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