حمدى بخيت يكشف 3 قيم ملهمة فى حرب 6 أكتوبر

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جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذى أقامه حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.
وقال بخيت إن كل ما حدث فى الحرب من خطط وقيم وروابط تجلت فى فترة كنا نحتاج إشعال شمعة فى ظل ظلام دامس، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ملهمة لأنها استندت على ثلاث قيم.
وأوضح بخيت أن الملهم الأول كان الوفاق الوطنى فكان العرب على قلب رجل واحد من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة، فكل الأمة كانت على قلب رجل واحد.
وأشار بخيت إلى أن الملهم الثانى تمثل فى الإرادة الوطنية التى حققت الروح القتالية العالية، والتخطيط الذى يعظم القدرات، وفن استخدام الأدوات المتاحة لأعلى عائد، وبناء الأجيال الجديدة.
وأضاف بخيت أن الملهم الثالث كان الوعى الوطنى الذى جعلهم يتصدون لكل أنواع التعقيدات والعدائيات، فحين توفر الوعى نجح المصريين فى التصدى للاحتلال الإسرائيلى، واستطعنا فى هزيمة العدو.
ووجه بخيت الشكر لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وأعضاء الهيئة العليا، والتحية للقوات المسلحة التى تعلم على أيديها.
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