فيديو .. محمد الباز يعرض مقطعا لتهديد سامى كمال الدين لأيمن نور

وقال كمال الدين: "أنا مش عايز اتسلم زى ما اتسلم رامى جان، وانت عارف اللى حصل مع رامى جان اللى اترمى فى السجن هناك 6 أيام بعد المشكلة مع جاره، الكلام دا كان على إيدى".
وتابع: "رامى جان طلبنى وقالى تعالا أنا فى أزمة، وإنه كلم أيمن نور عايز مرتبه من قناة الشرق عشان يعرف يتعامل فى القسم، وقالى إنهم سابوه وباعوه".
واستطرد: "أقسم بالله أنا متكلمتش أنا لو اتكلمت هاجيب عاليها واطيها".
وأكد الباز، أن سامى كمال الدين لم ينكر الاختراق، مؤكدًا أن زوجة الهارب محمد على وأولاده موجودين بمنزل سامى كمال الدين بإسطنبول.
وأشار إلى أن الموجودين فى تركيا بدأوا فى التعامل مع سامى كمال الدين كأنه عميل.
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