فيديو .. اختراق جديد لـ الجروب السرى لرابطة الإعلاميين بالخارج وفضح زوبع

وقال الباز: "حمزة زوبع رئيس الرابطة قال إنه تم تسليم كشف الإقامات الدائمة إلى مكتب وزير الداخلية مباشرة ويتضمن 460 عضوا إضافة إلى أعضاء أسرهم، وأن الرابطة ستعد قوائم الجنسية بعد التنسيق مع الكيانات الأخرى بتركيا".

وأضاف: "زوبع كشف عن اجتماع الجمعة الماضية، فى إدارة الهجرة فى إسطنبول وبتوجيه من وزير الداخلية للجهات المعنية لمتابعة بعض العقبات التى تتعلق بتقديم أوراق الجنسية، وناشد زوبع من يعانون من مشكلات بإرسالها".

وكشف الباز عن فضيحة قائلاً: "زوبع قال فى الاجتماع لولا إنى قادم بطلب من وزير الداخلية لكنت فتحت تحقيق فى هذا التصرف واتخذت إجراء تصعيدى بشكل كبير، وعليه انتهى اللقاء بعديد من الخسائر التى لا تمس الوفد، ولكن سلبياته ستنعكس علينا نحن الذين لا يملكون أى أوراق، وهم الآن وبعد حصولهم على مصالحهم الشخصية يتصارعون على الخلافة - فى إشارة إلى الصراع على رئاسة الرابطة".