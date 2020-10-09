مصطفى بكرى : نحتاج إلى عبور جديد للحفاظ على الهوية المصرية

وأضاف بكرى فى كلمته خلال الحفل الذى أقامه حزب الوفد بأحد الفنادق بالدقى، مساء اليوم، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، أن الوفد بقياداته يجمع كوادر جعلت من هذا اليوم لهذا الانتصار يوم جديد لأننا نواجه تحديات خطرة دعت القوات المسلحة خلال الـ 3 سنوات الماضية لحرب استنزاف ستبقى ملهمة لكل الانتصارات التاريخية.

وأضاف: إذا كنا نواجه اليوم تحديات متعددة وأمور مشتعلة فى الشمال والجنوب والشمال الشرقى علاوة على ما يجرى فى الداخل، فإننا نحتاج إلى عبور جديد يتطلب منا جميعًا اصطفافًا خلف القائد الذى أنقذ البلاد فى وقت كادت للهوية المصرية أن تطمس على يد جماعة حاولت أن تبنى لنفسها استراتيجية تقضى على الوطن وتاريخه الذى استمر لأكثر من 7 آلاف عامًا.

وأشار إلى أن المهمة الاستراتيجية الآن هى أن نعيد روح أكتوبر للوطن، لنستطيع أن نجعل الهدف أكبر من كل الأزمات فإذا انتصرنا سينعكس ذلك ويمنحنا القدرة على العبور من المستحيل.

ولفت بكرى إلى أننا قادرون على الخروج من هذا المأزق لننجو من تلك الأزمات، ونبنى بنفسنا قوة حقيقية، وأنا على ثقة ويقين كما قال الرئيس السيسى فى 29 إبريل 2012 أن "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بإرادة المصريين".