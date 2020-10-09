اقترب من التنفيذ.. تفاصيل إنشاء خط سكة حديد من مصر لـ السودان

تسعى الدولة المصرية لربط مصر بالسودان عن طريق إنشاء سكه حديد تربط بين أسوان والخرطوم.

وبحث سفير مصر في السودان أمس، السفير حسام عيسى، مع الوزير الاتحادي المُكلف بالبنية التحتية والنقل هاشم بن عوف، المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في 15 اغسطس الماضي.

وقال السفير حسام عيسى - في تصريح صحفي - إنه ناقش مع الوزير هاشم بن عوف، في لقائهما ، كافة الموضوعات الجاري تنفيذها بين الجانبين؛ ومنها الربط بين السكة الحديد في الدولتين، والتعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعقد اللحان المشتركة في مجال النقل، وأهمها لجنة المنافذ والمعابر.

وقال نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، في تصريحات تلفزيونيه سابقه إن زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأخيرة إلى السودان مهمة في هذا التوقيت، لا سيما أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة مشروعات.

واستكمل نادر سعد ، أنه سيتم عقد مؤتمر في السودان للمستثمرين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسودان، والاتفاق على بدء إنشاء خط سكة حديد مشترك بين مصر والسودان.

فيما كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، في تصريحات سابقه العام الماضي، إن الوزارة تخطط لتنفيذ خط السكة الحديد بطول 600 كيلو متر من أبوسمبل فى أسوان وحتى أبوحمد فى السودان.

أضاف الوزير خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي إنه من المقرر تنفيذ محطة تبادلية فى السودان لتخطى عقبة اختلاف عرض السكك الحديدية بين مصر والسودان .

واتفقت مصر والسودان منذ عامين تقريبًا على مسار خط السكة الحديد الذى يربط البلدين، بطول ٦٠٩ كيلو مترات. وتضمن الاتفاق، الذى تقرر خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمشروع، والذى انعقد بعد ٣ أشهر من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسودان نهاية شهر يوليو من نفس العام.

وتم الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد، و اختيار المسار الجديد بحيث يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا.