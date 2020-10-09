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انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل|أول بيان من الداخلية بعد العثور على فتاة المنوفية المختفية عقب تصدر هاشتاج الدكتورة إنجي جمال فين والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الداخلية منذ قليل بياناً رسمياً بعد العثور على فتاة المنوفية المختفية منذ أيام، وقيام شقيقها محمد جمال بنشر بوست على حسابه الشخصي بتغيب شقيقته.
أول بيان من الداخلية بعد العثور على فتاة المنوفية المختفية
وقالت الداخلية في يانها أن فتاة المنوفية إنجي جمال المتغيبة تم العثور عليها وعودتها إلى أهلها بقويسنا منوفية، وأشارت إلى وجود خلافات بينها وبين عائلتها أدت إلى اختفائها.
وأضافت الداخلية أن فتاة المنوفية المختفية وبعد خلافها مع عائلتها تركت المنزل وذهب إلى شاب كانت مرتبطة به عاطفياً منذ سبعة أشهر في القناطر الخيرية، وجاري اتخاذ جنميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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وكان شقيق إنجي جمال فتاة قويسنا المختفية قد نشر منشوراً بتفاصيل تغيب شقيقته وخروجها من بيتها وعدم عودتها، كما في الصور المرفقة بالخبر.
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