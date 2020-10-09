وزير التعليم العالى لـ عمرو أديب : لا صحة لتأجيل الدراسة بالجامعات

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، الذى يعرض عبر فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أننا تعودنا فى هذا التوقيت من كل عام على ظهور شائعات بالتأجيل.

كما نفى الوزير فرض رسوم قبل دخول الحرم الجامعى، كما لا يوجد تأجيل لنظام التعليم الهجين، كما أكد عدم وجود قرار بزى موحد داخل الجامعة.