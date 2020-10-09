وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، الذى يعرض عبر فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أننا تعودنا فى هذا التوقيت من كل عام على ظهور شائعات بالتأجيل.
كما نفى الوزير فرض رسوم قبل دخول الحرم الجامعى، كما لا يوجد تأجيل لنظام التعليم الهجين، كما أكد عدم وجود قرار بزى موحد داخل الجامعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى لـ عمرو أديب : لا صحة لتأجيل الدراسة بالجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.