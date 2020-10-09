فيديو.. المفتى : 50% من الجيلين الثانى والثالث للمسلمين بأوروبا أعضاء بداعش

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دراسة أجريت فى 2016 أوضحت أن أعداد الأوروبيين فى داعش يتزايد إلى أن وصل إلى 50% من المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا من الجيل الثانى والثالث.





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن وزير الداخلية الفرنسى المسؤول عن الشؤون الدينية، أخبره خلال زيارته لباريس أن فتى وفتاة ذهبوا إلى داعش بعد إسلامهم بأسبوع واحد. ولفت مفتى الجمهورية، أن "هناك خلل ما لدى هذه البلدان فى تناول قضايا المسلمين، وعلينا أن نطرح الحلول فى هذا الأمر"، لافتًا إلى أن أساس المشكلة أن المراكز الإسلامية فى الخارج تحتاج إلى إعادة النظر فى القائمين عليها من ناحية التكوين العلمى والتدريب. وأوضح أن بعض المراكز الإسلامية فى الخارج تمول من قبل تيارات لتحمل خطابا أدى لوضع الإسلام فى صورة سلبية.

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