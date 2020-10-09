فيديو.. المفتى: النقاب قضية مجتمعية ليس لها علاقة بالنص الشرعى

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هناك بعض المجتمعات تستنكف كشف المرأة لوجهها مثل دول الخليج، كما أن هناك مجتمعات تستنكف أن تنتقب المرأة كما فى مصر وأماكن كثيرة. وأوضح أن قضية النقاب ليس لها علاقة بالنص الشرعى، مؤكدًا أن النص الشرعى ينص على أن تستر المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين.

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