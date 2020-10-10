مجلس الوزراء: طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بسعر 164 ألف جنيه في 5 محافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من أكثر الوزارات الحكومية التي تعمل جاهدة لتوفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من مختلف أنواع الدخل، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت بإنشاء عدد من المشاريع التي تتلائم مع دخول المواطنين، وذلك حتى تكسب رضاء جميع المواطنين، فالمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل قامت وزارة الاسكان بإنشاء مشروع الاسكان الاجتماعي لتوفير احتياجات المواطنين من تلك الفئة من المسكن المناسب وبأسعار مدعمة من قبل الدولة وعلى أقساط سنوية تمتد إلى 20 عاماً.

أما فئة الأغنياء ومتوسطي الدخل فقد أنشئت وزارة الإسكان لهم مشروع الإسكان المتوسط وسكن مصر وسوف نتناول في السطور التالية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طرح نحو 3869 وحدة إسكان اجتماعي بأسعار تنافسية للمواطنين في 5 محافظات.

طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي في 5 محافظات بسعر 164 ألف جنيه:-

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقته على اعتماد القرار الصادر من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر الماضي والمتضمن طرح 3869 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 75م2 بنظام التمويل العقاري بسعر تنافسي 164 ألف جنيه بالإضافة إلى 5% مبلغ صيانة لكل وحدة.

والوحدات السكنية التي وافق مجلس الوزراء على طرحها ستكون في 5 محافظات وهي محافظات:-