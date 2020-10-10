فيديو : تدمير 24 دبابة من العدو.. تفاصيل معركة كمين الرمانة فى أكتوبر 73

وقال صابر فى حواره لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أنه كان مطلوبًا من الصاعقة تعطيل احتياطى العدو الإسرائيلى ومنع ضرب الكبارى الخاصة بمرور المدرعات المصرية وذلك صباح يوم 7 أكتوبر، موضحًا أنه حدث هجوم معادى من القوات الإسرائيلى حينها على الطائرة التى تقل القوات ونزلت غرب ملاحات بورسعيد.

وتابع صابر، أن العدو لم يعلم مكان نزول قوات الصاعقة، والعميد حمدى شلبى قائد القوات اخترق الملاحات لعدم ضياع الوقت وجازف بالمرور وسط الملوحة الشديدة للمياه ثم دخل فى صحراء وبعدها خاض حقلًا للألغام على مشارف الطريق.

وكشف حاتم صابر، أن كل ذلك كان يحدث فى أرض مفتوحة حتى وصل إلى بالقوات إلى كمين رمانة وظل ليلة 7 أكتوبر يقسم الفصيلة إلى 3 وفصل بين كل واحدة والأخرى كيلو متر ثم أخذ جماعة من كل فصيلة لحماية ظهر الكمين، متابعًا أنه فى الصباح تركت الصاعقة المصرية 3 دبابات تمر حتى وصلت القوة الرئيسية للعدو ثم تم ضرب أول دبابة وآخر دبابة وبعدها اشتبكت قوات الصاعقة مع قوات العدو وجهًا لوجه بالآر بى جى.

واستكمل خبير مكافحة الإرهاب الدولى: أنه تم تدمير حوالى 24 دبابة من العدو لدرجة أن أسلحة الآر بى جى الخاصة بقوات الصاعقة وفى ليلة 7 أكتوبر تم سحب الشهداء والقوات وما تبقى من الأسلحة وانتقل العميد شلبى إلى الناحية الأخرى بالقوات وترك مكان الكمين".