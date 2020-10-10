إنفوجراف.. نصائح لدعم ذوى الهمم نفسيا فى ظل جائحة فيروس كورونا

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وتضمنت النصائح معاملة الأشخاص ذوى الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز، والمواظبة على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفى والعملى ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين، ومواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.
يأتى ذلك فى إطار النصائح التى تحرص على تقديمها الوزارة بشكل مستمر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
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