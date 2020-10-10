وزير الصحة الأردنى : لا يوجد نظام صحى بالعالم قادر على مواجهة كورونا

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يُعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن وباء كورونا يعمل ضد الاقتصاد لذلك قرر الأردن إعادة فتح الحدود حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن سبب زيادة الحالات فى الفترة الحالية مرور مصابين بجوار الحدود ما تسبب فى انتشارها بين الناس.
وأوضح أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات حتى لا تسمح بانتشار الفيروس، إلا أنه لا يوجد أى نظام صحى فى العالم قادر على مواجهة كورونا، وأكد أن هذا الفيروس ينتشر بسبب كثرة الاختلاط وحركة المواطنين.
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