موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق| شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى في الساعات الماضية حالة من الـغضب وهجوما كبيرا على الشيخ محمود الشحات أنور عقب انتشار صورة له تجمعه بـ الفنان محمد رمضان ما اضطره لحذف الصورة لاحقا.

شاهد.. رد فعل الجماهير على إصابة محمد عبد الغني

أعلن محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك عن إصابته بكسر في الأنف، وذلك خلال مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس الخميس.

انتظروا قريبا .. سعد الصغير يشوق جمهوره لـ مفاجأة جديدة | شاهد

شوَّق الفنان سعد الصغير، جمهوره، لـ مفاجأة جديدة، حيث نشر صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

أحمد زاهر ومحمود عبد المغنى ينضمان لـ سيلفى فتحي عبد الوهاب.. شاهد

نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة سيلفى له، مع الفنان فتحى عبد الوهاب، وكذلك الفنان أحمد زاهر، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

