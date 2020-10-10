موقع القوى العاملة الرسمي لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة المرحلة الرابعة وحل مشكلة نسيت رقم الطلب

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عمر شويل - جدة موقع القوى العاملة الرسمي لتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة المرحلة الرابعة، لصرف منحة ال 500 جنيه لثلاث مراحل أخرى قد تم إطلاق رابط رسمي لتحديث بيانات العمالة المتضررة من وزارة القوى العاملة المصرية، وبعد حدوث إشكال على الموقعين الذي تم إرسالهم عبر هاتف المستفيدين من المنحة من قبل ذلك، حيث أنه تم وصول رابطين لهم في الرسالة المرسلة من رقم 2030، أول موقع هو: www.labour.idsc.gov.eg، وهو رابط لتسجيل بيانات جديدة للمستفيدين أو غيرهم، ورابط آخر تم إرساله وهو: www.manpower.gov.eg، وهو رابط القوى العاملة الرسمي، وهو الذي سنتكلم على التحديث من خلاله لحل مشكلة نسيت رقم الطلب، وحل مشكل الرقم القومي مستخدم مسبقاً، حيث أنه كل هذه المشاكل صادفت المسجلين على الموقع البديل للقوى العاملة، وسنتعرف على كيفية تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بخطوات سهلة وبسيطة.

موقع القوى العاملة الرسمي لتحديث بيانات العمالة المتضررة

أولاً: وهي أول خطوة ستقوم بالدخول على موقع القوى العاملة المصرية الرسمي.

عند تحميل الموقع ستفتح أمامك صفحة مثل الصورة التالية، قم بالضغط على تحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة:

بعد الضغط على الكلام المشار إليه في الصورة السابقة وانتظار التحميل ستظهر إليك صفحة أخرى مثل الموضحة في الصورة التالية، قم بالضغط على إنشاء حساب جديد/ استكمال البيانات، كما مشار إليه في الصورة:

بعد الضغط على استكمال البيانات، ستفتح صفحة أخرى بها أيقونات جميع البيانات المطلوبة منك، ويرج كتابتها كاملة وسليمة حتى تستفاد من منحة ال 500 جنية للعمالة الغير منتظمة في المرحلة الرابعة وغيرها من المراحل، ثم قم بالضغط على حفظ البيانات:

ويرجى الانتظار عند كتابة الرقم القومي حتى يتم التحميل، وهنا توجد ملحوظة مهمة لمن نسي رقم الطلب بعد التسجيل، أو من قام بالتسجيل مسبقاً في العمالة الغير منتظمة.

موقع القوى العاملة المصرية وحل مشكلة نسيت رقم الطلب والرقم القومي مستخدم مسبقاً

نسيت رقم الطلب بعد التسجيل والتحديث في بيانات العمالة الغير منتظمة، هذه المشكلة صادفت الكثير بعد التسجيل أو التحديث، وأيضاً مشكلة الرقم القومي مستخدم مسبقاً، وكل هذه المشاكل كانت على موقع التسجيل البديل للقوى العاملة أما موقع القوى العاملة الرسمي هذا www.manpower.gov.eg، عندما تقوم بالدخول عليه وتكتب رقمك القومي، فإذا كنت مسجل من قبل ستجد جميع بياناتك أمامك بالصفحة، وإذا كنت تريد التعديل عليها فتستطيع تحديثها بكل سهولة لسلامة صحة بياناتك وعدم حرمانك من منحة ال 500 للمرحلة الرابعة وتضغط حفظ، وعند الحفظ سيعطيك الموقع رقم طلب حاول أن تحتفظ به للاستعلام به لاحقاً، وإذا كنت غير مسجل من قبل ستقوم بكتابة كل بياناتك من جديد على نفس الصفحة كما ذكرنا، وسيقوم الموقع بإرسال رقم طلب جديد لك أمامك قم بحفظه، أما مشكلة الرقم القومي مستخدم مسبقاً لن تجدها على هذا الموقع، ولكن سيطلب منك تحديث لبياناتك فقط إذا كنت مسجل بهذا الرقم القومي وهكذا تستطيع التسجيل والتحديث بدون مشاكل، ولكن حاول أن تستخدم الموقع في أوقات ليس بها ضغط وتحميل على الموقع، وآخيراً يمكن الدخول على صفحة تسجيل وتحديث البيانات للعمالة الغير منتظمة مباشرة من خلال هذا الموقع، http://empsearch.manpower.gov.eg/InFormalJob/Index.