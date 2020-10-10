نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجمل الأماكن السياحية و الدينية بقلب العاصمة المصرية القاهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجمل الأماكن السياحية و الدينية بقلب العاصمة المصرية القاهرة ,من اجمل نعم الله التي حبى بها مصر هي المزارات السياحية التي تتمتع بهم الكنانة, حيث كانت مصر مهد لجميع الحضارات حضارات فرعونية وقبطية ورومانية وإسلامية, وتجذب بسببهم الآلاف السائحين القادمين من شتى بقاع الأرض حيث عرفت مصر بانها طوال تاريخها مقصد للعديد من محبي السياحة, ليشاهدوا المناظر الطبيعية الخلابة والأثآر البالغة الجمال التي نتجت عن تنوع الحضارات واختلافها على مر العصور بها, والتي شهد لها العالم باسره حيث لم يسبق لهم أن يروها و لا يشاهدونها في أي مكان آخر, و يستمتعوا بمدي روعه هذه الحضارة المذهلة, فقد تميزت ارض الكنانة بوفرة الأماكن السياحية وتعددت المزات, التي يقصدها السائحين حيث توجد العديد من المباني التاريخية العريقة وكذلك المعابد التي لا يوجد لها مثيل على الكرة الأرضية, وهناك الكثير من المتاحف التي تضم اكبر عدد من الأثآر التي يجعل مصر مقصدا مهما وأوليا لكل سائح, والآن نحن بصدد نشر اهم الأماكن السياحية التي يقصدها كل زائر باحثا عن اجمل ما في مصر عامة والقاهرة بالتحديد. اشهر الأماكن السياحية بالعاصمة القاهرة من أول المعالم بالقاهرة هو تمثال أبو الهول واهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع .

المتحف المصري والذي يضم اكثر من مائة وخمسون ألفا من القطع الأثرية الفريدة.

المتحف القبطي الذي يضم اكثر من سته عشر ألف من القطع الأثرية, الذي يرجع تاريخها إلى الدولة القبطية

متحف الفن الإسلامي الذي يعد اكبر متحف إسلامي بالعالم اجمع, وهو الشاهد على حقبة الحكم الإسلامي لأرض الكنانة .

قصر عابدين الذي يحكى لنا عن فترة تواجد الأسرة الملكية, بمصر ونجد مقتنياتهم وأسلحتهم معروضة وكذلك هدايا ملوك ورؤساء البلاء الأخري.

مسجد عمرو بن العاص وياله من مسجد رائع ليس له مثيل, حيث يعتبر هذا المسجد هو أول مسجد بنى بقارة أفريقيا وكان هو مصدر للعلوم الشرعية قبل بناء الأزهر الشريف .

مسجد احمد ابن طولون وهو غنى عن التعريف, والذي انشأ بنهاية القرن التاسع الميلادي ومازال يحتفظ بشكله الذي بنى عليه حتى الآن ويعتبر من اقدم مساجد مصر كلها .

الجامع الأزهر الذي يمثل مزارا هاما لكل سائح لرؤية مآذن الثلاثة الخلابة التي شيدت بالقرن الرابع عشر ميلاديا, ويعتبر مزارا دينيا ليس لكونه جامعا فقط بل لأنة مكانا يجمع كل طلاب العلوم الشرعية منذ قديم الأزل.

مسجد سيدنا الحسين من اجمل المساجد واشهرها, بمصر ويأتيه السائحين باحثين عن الجمال المعماري الإسلامي الفريد خاصة بالشارع الأثري الشهير الذي يضم المباني الإسلامية ذات الطراز الإسلامي الفاطمي.

قلعة صلاح الدين الأيوبي تتميز بإطلاله رائعه تجذب السائحين من شتى بقاع العالم لمشاهدة تصميمها المميز وقبابها الرائعة, واكثر ما يميزها هو علوها حيث بنيت على ربوة تستطيع من خلالها رؤية القاهرة كلها.

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