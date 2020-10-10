انت الان تتابع تفاصيل خبر “ارتفاع الوفيات” الصحة تعلن تقريرها اليوم حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104262 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها اليومي حول أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا اليوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من التراجع في الإصابات وارتفاع الوفيات.

بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 9 أكتوبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم الجمعة 9 أكتوبر فقد جاء على النحو التالي:

أولاً| حالات المتعافين اليوم الجمعة بلغت 68 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات التي تم شفاؤها بشكل كامل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغت 97592 حالة حتى الآن.

ثالثاً| تسجيل 106 حالة إصابة جديدة اليوم 3 أكتوبر.

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رابعاً| إجمالي الحالات التي أصيب بفيروس كورونا حتى الآن بلغت 104262 حالة حتى اليوم.

خامساً| تسجيل 12 حالة وفاة اليوم.

سادساً| إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حتى اليوم بلغت 6029 حالة.