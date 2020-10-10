الأوقاف تحذر الأئمة من الانضمام لحملات انتخابية أو الدعاية لأى مرشح

ونبهت الوزارة، فى بيان، على الأئمة ألا يسمحوا لأى من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك



وأكدت الوزارة، أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم فى العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستورى وواجب وطنى نحث بشدة على أدائه.

وأوضحت، أن ذلك يأتى حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، و دفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه فى غير مهمتهم السامية.