ونبهت الوزارة، فى بيان، على الأئمة ألا يسمحوا لأى من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك
وأكدت الوزارة، أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم فى العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستورى وواجب وطنى نحث بشدة على أدائه.
وأوضحت، أن ذلك يأتى حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، و دفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه فى غير مهمتهم السامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تحذر الأئمة من الانضمام لحملات انتخابية أو الدعاية لأى مرشح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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