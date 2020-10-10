الأوقاف : موضوع خطبة الجمعة الجمعة القادمة سيكون عن الحياء

وفِى هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التى أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ فى أى ملة من الملل أو شريعة من الشرائع.
وأضاف الوزير، فى بيان، أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ".
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