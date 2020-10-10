فيديو: زوجته يهودية .. محمد الباز يكشف عن ممول قنوات الإرهابية

قال الإعلامى محمد الباز، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، إن بعض المتواجدين فى تركيا كانوا يشيرون إلى الممول الخفى لقنوات الإرهابية، مضيفًا: "بيقولوا عليه الحاج وأبوعامر واللهو الخفى، وسمعنا الأسماء دى من ياسر العمدة وطارق قاسم".





وأضاف الباز، أن هناك 14 وثيقة تشير إلى أن عبدالرحمن محمد أبوديه، فلسطينى وحاصل على الجنسية البريطانية، هو الممول للقنوات الإرهابية، والمفاجأة أن زوجته فاطيمة راجى، هى يهودية مغربية.

وأشار إلى أن أول ظهور قوى لـ أبوديه كان فى سبتمبر 2001، بعد صدور تقرير من مخابرات جنوب إفريقيا، يتحدث عن جماعة حماس وتمويلها من تجارة المخدرات والسلاح والدعارة، وخلال التقرير ذكر اسم أبوديه، كما ذكر اسم مؤسسة الصندوق الفلسطينى للإغاثة والتنمية ومقرها لندن وهو نفس المقر الموجود به جماعة الإخوان بعد سقوطهم فى مصر.

وأوضح أن التقرير ذكر اسم عصام يوسف مصطفى، وهو مساعد عبدالرحمن أبوديه والمسؤول عن منطقة جنوب إفريقيا وكان يحصل على الأموال لتمويل جماعات معارضة فى جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن عبدالرحمن أبوديه أحد عملاء المخابرات البريطانية فى المنطقة، والذى كان يقوم بنقل التعليمات للجماعات الإرهابية.

وتابع: "أبوديه يمول قناتى الشرق ومكملين ويمتلك قناة الحوار فى لندن، وعيون أبودية فى تركيا ثلاثة أشخاص هم حمزة زوبع وهو رجل أبوديه الأول، وعصام تليمة، وأحمد عبدالعزيز وهو أحد مستشارى محمد مرسى".