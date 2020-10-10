انت الان تتابع تفاصيل خبر “بعد الإفراج عنها” الفيديو الأول لـ زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن بعد ارتدائها الحجاب وتكشف الأسباب وزوجها يعلق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت اليوتيوبر الشهير زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن عن أسباب ارتدائها للحجاب، والذي ظهرت به اليوم ولأول مرة، وذلك بعد العديد من الفيديوهات التي تسببت في الكثير من الإنتقادات لهما، وخاصةً بعد فيديو حمام السباحة الشهير، عقب سفرهما إلى دبي.

الفيديو الأول لـ زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن بعد ارتدائها الحجاب

وكشفت زينب عن أسباب ارتدائها الحجاب، وخاصة أنها تم الإفراج عنها قريباً بعد الفيديو الأخير لها وترويعها لابنتها، وقالت أنه لا يوجد أي علاقة بين لبسها للحجاب والأزمة الأخيرة، والتي تم حبسها هي وزوجها.

وأضافت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد أحمد أنها مترددة منذ رمضان الماضي، ولكنها اتخذت قرارها في الوقت المناسب، لأسباب بينها وبين ربها حسب قولها.

اقرأ أيضاً:

أول بيان للداخلية حول فتاة المنوفية الطبيبة المختفية بعد العثور عليها

حرائق ضخمة تجتاح إسرائيل وأكثر من 250 حريق حتى الآن

“الآن” معاشك ديلفري” ووزيرة التضامن تعلن التفاصيل الكاملة

“مش كهربا ولا غاز” أسباب وفاة عروسي الشرقية بحمام الشقة ليلة دخلتهم1

تفاصيل حريق الجامع الأزهر وشيخ الأزهر يطلب تقريراً عاجلاً

“الحصة بـ85 جنيه كحد أقصى” 11 قرار جديد لوزير التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوي

وأشارت زينب إلى أن زوجها ليس له أي علاقة بقرار ارتدئها للحجاب، وفي أول تعليق لأحمد حسن على ارتداء زوجته للحجاب، قال من خلال تدوينة له على حسابه بإنستجرام “الحمد لله”، وشاهد الفيديو أسفل الخبر.