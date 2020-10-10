بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالأزهر إليكترونيا .. اعرف الخطوات

وأكد البيان، أنه على الطالب تسجيل بياناته الأساسية أولا من شاشة تسجيل البيانات، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها.

وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيها فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم، ولا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.

من ناحية أخرى، تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة خلال ساعات.

وفى سياق أخر، كانت أعلنت جامعة الأزهر اختيار اللجنة القومية للاتحاد الإفريقى بالجمعية الإفريقية الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، عضوًا فى الهيئة الاستشارية التنفيذية العليا لتأهيل الشباب الإفريقى لأسواق العمل المستقبلية.

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