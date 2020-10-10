أيمن عدلى يستضيف مؤسس فرقة الـ777 فى كنوز الوطن

ومن بين هؤلاء الأبطال، يستضيف برنامج "كنوز الوطن"، اللواء أحمد رجائى، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذى قال إننا هزمنا فى 67 ورغم ذلك الشعب المصرى لم يقل إلا كلمة واحدة بعدها وهى "هنحارب".
وأضاف رجائى، أن الفريق سعد الدين الشاذلى كان يكن له كل احترام وتقدير "جابنى وطلعلى جواب إننى مسؤول عن عمليات جنوب سيناء رغم صغر رتبتى".
وكشف رجائى عن تفاصيل 24 عملية قادها فى قلب سيناء: "مكانش عندى مستحيل".
كما سيلسط البرنامج الضوء على سر تكريم عبد الناصر له وتكليف السادات له بتأسيس فرقة الـ777 لمكافحة الإرهاب.
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