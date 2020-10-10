معتدل على السواحل الشمالية .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.





كما توقعت الهيئة، فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات الليل. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب ومناطق متفرقة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس. وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، وتكون كثيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

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