ويشارك فى المعرض والذى يقام للعام الثانى على التوالى، أكثر من 600 عارض من مختلف المحافظات. معرض تراثنا، يضم المئات من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوى والفنى الفريد وإبداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية بالتجمع الخامس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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