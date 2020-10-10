اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومى للرحلات

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق عن تسيير رحلتين أسبوعيًا من القاهرة إلى الدار البيضاء (المغرب) يومى الخميس والجمعة حتى نهاية أكتوبر الحالى.

ويمكن للمسافرين من حاملى الجنسية المغربية أو حاملى الإقامة السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع أنحاء العالم.