التنمية المحلية: 3 دورات لتنمية مهارات 90 من العاملين بالسياحة وتطوير العشوائيات

يُنظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بدءا من اليوم، السبت، 3 دورات تدريبية يستفيد منها 90 متدربًا، وتركز على تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وإدارات الاستثمار وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف.

وقال اللواء محمود شعراويـ وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة للتدريب ينتهج دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

وتأتي الدورات التدريبية في إطار خطة مركز التنمية المحلية بسقارة لتدريب العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم، ويتم العام الحالي تنفيذ 44 دورة تدريبية مستحدثة بالمركز.