18 أكتوبر.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة تحت رعاية السيسى

تنطلق يوم اﻷحد الثامن عشر من أكتوبر الجارى، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.





وبحسب بيان نشره المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، يحضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويعتبر "أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه فى مصر والمنطقة العربية وإفريقيا والمتخصص فى مجال المياه، كما يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار جميع الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفى هذا اﻹطار، بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمى ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعى المكثفة لإقامته فى موعده المحدد على الرغم من التحديات التى يواجهها العالم، ةيتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلى والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد فى ضوء اتخاذ اﻹجراءات ااحترازية للوقاية من كوفيد 19، تتويجًا للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة للمياه فى نسختيه الأولى والثانية عامى 2018 و2019، ولاقت اللجنة إقبالاً كبيرًا من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التى تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعى المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوى فى مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين فى الحفاظ على المياه، ويشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين فى المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتى أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمى برنامجه بتكريم الفائزين فى المسابقات التى تقام على هامش الأسبوع.