صور.. سفارة مصر فى نيوزيلندا تنظم يوما ثقافيا بالتعاون مع المكتبة الوطنية

نظمت سفارة مصر فى نيوزيلندا، وبالتعاون مع الجالية المصرية يومًا ثقافيًا مصريًا بمقر المكتبة الوطنية بالعاصمة ولينجتون، تم خلاله تقديم فقرات ثقافية وفنية فضلاً عن استعراض أهم المقاصد والمعالم السياحية المصرية، لتعريف المواطنين النيوزيلنديين ببعض جوانب الثقافة المصرية، وكذلك للقاء أبناء مصر المُقيمين فى البلاد.





وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، افتتحت دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الثقافى بإلقاء كلمة أشارت فيها إلى أن تلك الفعالية تُعطى للمشاركين نبذة صغيرة عن مصر وحضاراتها الغنية وثقافة شعبها، متوجهة بالشكر إلى المكتبة الوطنية لاستضافة الحدث، ولأبناء الجالية المصرية على الجهود المبذولة لتنظيم تلك الفعالية التى ساهمت فى مزيد من التعريف بمصر ومقاصدها. وجاءت الفعالية فى إطار التعاون بين السفارة والمؤسسات النيوزيلندية المختلفة ومنها المكتبة الوطنية، وبهدف تعزيز العلاقة بين الشعبين المصرى والنيوزيلندى.

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