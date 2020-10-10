الرى: إزالة أكثر من281 ألف مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية منذ 2015

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ 281.580 إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015، فضلاً عن إزالة 318 حالة تعدى على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى.





وبحسب بيان نشره المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم الوزارة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل 90 إزالة، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 120 إزالة على منافع الرى، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 108 إزالات على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 90 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، شملت إزالة واحدة بمحافظة القاهرة وإزالة بمحافظة المنوفية و16 إزالة بمحافظة البحيرة و17 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و15 إزالة بمحافظة أسيوط و9 إزالات بمحافظة سوهاج و27 إزالة بمحافظة قنا و2 إزالة بمحافظة الأقصر و2 إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56350 إزالة.

ومن جانبه صرح المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى، بأن القطاع أزال 120 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر شملت إزالة 9 إزالات بمحافظة الغربية و7 إزالات بمحافظة القليوبية و24 إزالة بمحافظة المنوفية و7 إزالات بمحافظة الجيزة و35 إزالة بمحافظة أسيوط و32 إزالة بمحافظة سوهاج و6 إزالات بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 147183 إزالة.

وفى سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة خلال هذا الأسبوع من شهر أكتوبر 2020، نفذت العديد من الإزلالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 108 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ3 محافظات، تضمنت تنفيذ 101 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات "الشرقية 81 إزالة - الدقهلية 20 إزالة"، إلى جانب تنفيذ 7 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 حوالى 78047 إزالة.

يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وأكدت مضيها قدمًا فى تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.