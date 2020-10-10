شارك فى الصلوات من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية وشمامسة وشعب الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس الشاطبى فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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