عاجل .. السيسى يفتتح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تأتى إقامة المعرض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع فى الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية فى المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

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