سفارة مصر في نيوزيلندا تُنظم يومًا ثقافيًا بالتعاون مع المكتبة الوطنية

نظمت سفارة مصر في نيوزيلندا، يوم ١٠ أكتوبر الجاري، وبالتعاون مع الجالية المصرية يومًا ثقافيًا مصريًا بمقر المكتبة الوطنية بالعاصمة ولينجتون، تم خلاله تقديم فقرات ثقافية وفنية فضلاً عن استعراض أهم المقاصد والمعالم السياحية المصرية، وذلك لتعريف المواطنين النيوزيلنديين ببعض جوانب الثقافة المصرية، وكذا للقاء أبناء مصر المُقيمين في البلاد.

من جانبها، افتتحت دينا الصيحي سفيرة مصر لدى نيوزيلندا اليوم الثقافي بإلقاء كلمة أشارت فيها إلى أن تلك الفعالية تُعطى للمشاركين نبذة صغيرة عن مصر وحضاراتها الغنية وثقافة شعبها، متوجهة بالشكر إلى المكتبة الوطنية لإستضافة الحدث، ولأبناء الجالية المصرية على الجهود المبذولة لتنظيم تلك الفعالية التي ساهمت في مزيد من التعريف بمصر ومقاصدها.

وجاءت هذه الفعالية في إطار التعاون بين السفارة والمؤسسات النيوزيلندية المختلفة ومنها المكتبة الوطنية، وبهدف تعزيز العلاقة بين الشعبين المصري والنيوزيلندي.