التعليم تؤكد بدء الدراسة فى المدارس الرسمية الدولية غدا الأحد

أكدت وحدة المدارس الدولية الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بدء الدراسة فى المدارس الدولية الحكومية، يبدأ الأحد 11 أكتوبر الجارى، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب، كما تبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة والقومية 17 أكتوبر، ولن يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، موضحة أن المواعيد التى تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة الماضية سارية دون أى تغيير.

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.