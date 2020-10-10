الجالية المصرية بسويسرا تحتفل بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر

نظمت جمعية المصريين فى سويسرا احتفالا بالعيد الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة فى مقر البعثة المصرية فى جنيف، وذلك بحضور أبناء الجالية المصرية وشباب من الجيلين الثانى والثالث ، وذلك بحضور محمود عبد النبي فضل رئيس الجمعية، وفريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط من الجمعية.

في بداية الاحتفالية رحب السفير علاء يوسف رئيس الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمقر الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، برموز الجالية وأبناء الجالية المصرية ببيت مصر لحضورهم للتهنئة بانتصارات أكتوبر .

ورحب السفير علاء يوسف بالحضور في هذه المناسبة، وبعث تحية للقوات المسلحة المصرية، وشهدائها وللتضحيات التي يقدمونها كل يوم فى ملحمة جديدة من الجيش المصرى قائلا : إننا نقف أمام هذه التضحيات باجلال شديد في ذكرى نصر حرب أكتوبر، لافتا إلي أنها ذكرى عظيمة على قلب كل مصرى تذكرنا بصفحة ناصعة البياض من تاريخ مصر تجعلنا جميعا نجتمع على قلب رجل واحد ونعمل كل ما فى وسعنا لتحقيق مصلحة بلدنا.

وأعرب السفير علاء يوسف عن سعادته بابناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء الجالية المصرية بسويسرا ، متمنيا لهم التقديم ، شاكرا لهم هذا اللقاء احتفالا بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

كما كرر شكره لجمعية المصريين فى سويسرا وللامانة العامة فى جنيف على كل الجهد المبذول ، فضلا عن إعلاء وتشريف اسم مصر، مؤكدًا أن دوركم لا يقل على الاطلاق عن البعثة المصرية فى جنيف، وبنعمل معا ، معربا عن سعادتة برجوع القنصلية المصرية فى جنيف، مشددا علي أن البعثة بكامل تمثيلها فى خدمتكم دائما ومساعدتكم فى كل ما تحتاجون إليه ، وحث الجالية المصرية بالادلاء بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

ومن بيت مصر بسويسرا ، وفي كلمته هنأ محمود فضل رئيس جمعية المصريين في سويسرا بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة، الشعب المصري العظيم ،والقيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقوات المسلحة مصنع الابطال،الذين قدموا ومازالوا يقدمون دماءهم وأرواحهم فداءا للوطن ولأرض مصر الطاهرة، والذين عبروا بنا من النكسة والهزيمة إلى النصر.

ودعا رئيس جمعية المصريين في سويسرا ، الله أن يحفظ شعب مصر من كل سوء، وأن يحفظ الله جيش مصر درع الوطن، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والرفعة والتقدم والازدهار.

ومن جانبهم أهدى كل من فريد موسى، وجمال حماد ، ومحمد البطوط، التهنئة للجيش المصرى والقائد الأعلي للقوات المسلحة باحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، بعثوًا ببرقية تهنئة للريس السيسى والقوات المسلحة المصرية، واختتمت الاحتفالية بالنشيد الوطنى بعد أخذ بعض الصور التذكارية.. وتحيا مصر.