بعد تدشين البابا لها .. كنيسة الشاطبى أنشئت فى 1882وظلت 62 عاما دون قداسات

تعد كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبى، التى دشنت، اليوم السبت، على يد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سابع أقدم كنائس الإسكندرية.





أنشئت الكنيسة فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتحديدًا عام 1882، ومؤسسها هو موسى تادرس فرعون، وفى عام 1944 تم ترميمها بواسطة أبناء أنيس يوسف، تخليدًا لذكرى مؤسسها حسبما وجد مكتوبًا على لوحة رخامية وجدت على باب الكنيسة القديمة بالدور الأرضى.

ومن المفارقات أن الكنيسة ظلت لمدة 62 عامًا، أى حتى عام 1944، لا تقام بها قداسات وخصصت لأداء صلاة الجنازات فقط نظرًا لوجودها داخل المقابر.

وبدءًا من عام 1944 كانت تؤدى صلوات القداسات بها يوم الأحد من كل أسبوع، ويقدم الخدمة بها القداس راهبان من دير البراموس هما، القمص غبريال البراموسى، والقمص أرمانيوس البراموسى.

وفى عام 2000 تم هدم الكنيسة وإعادة بنائها بعد عمل توسعات من الجهة الغربية، وإنشاء مذبح على اسم الشهيد مرقوريوس أبى سيفين، ومقبرة تحت مستوى الأرض للآباء كهنة الإسكندرية، كما تم بناء كنيسة بالدور العلوى بها مذبحان، الرئيسى على اسم الشهيد مارجرجس، والآخر على اسم الشهيد مارمينا العجايبى، وتم عمل امتدادات أكبر من الجهة الغربية وإضافة تراس به حجرة المعمودية وحجرة أخرى لأجساد القديسين ومكتبات لبيع الكتب والصور الدينية ومكتبة صوتية.

وتولى الأعمال الهندسية بالكنيسة المهندس المعمارى مينا نجيب، والمهندس الإنشائى منير عزمى، والمهندس التنفيذى جورجى عشم توفيق.