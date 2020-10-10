شمال سيناء : تعميم نقاط فحص جديدة بمبادرة 100 مليون صحة غدا

قال مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء الدكتور رمضان توفيق، إنه سيتم تعميم نقاط الفحص للمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة على جميع المصالح الحكومية خاصة ذات الكثافة الكبيرة اعتبارا من غد الأحد، حيث تم التنسيق لإقامة نقاط فحص بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش والمصالح الحكومية والجهات الأخرى ذات الكثافة الكبيرة.





وأوضح توفيق فى تصريح اليوم السبت - أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

فيما لفت مسؤول التثقيف والإعلام الصحى فتحى عثمان، إلى أن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم إلى جانب تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة من خلال النقاط الطبية والمراكز الحضرية على مستوى المحافظة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

يذكر أنه سبق التنسيق مع المسئولين فى منطقة البريد على إنشاء نقطة فحص بمقر المنطقة بالعريش، وذلك فى اطار الاستراتيجية الجديدة وعلى ضوء المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، والاتفاق على تغيير أماكن بعض النقاط الطبية أو إنشاء نقاط جديدة لتلبية احتياجات الأماكن المزدحمة والكثافة الموجودة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الماضى من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.

حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة، وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.