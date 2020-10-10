السيسى يوافق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان

نشرت الجريدة الرسمية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.





كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرضثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق عرضى 4 "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرةبتاريخ 23 نوفمبر 2019".

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