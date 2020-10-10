ندوة لــ الأطباء العرب حول الإدمان بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية

تحت عنوان "الاستثمار في الصحة النفسية والوقاية من الإدمان"، ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ندوة عبر الإنترنت، بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة النفسية".



وقال بيان صادر عن معهد "معتمد" إن الندوة التي يحاضر بها نخبة متميزة فى هذا التخصص، وهم أيضًا أعضاء بالمجلس العلمي للدبلوم العربى لعلاج الإدمان بالمعهد، تأتي في إطار الاهتمام العالمي بالصحة النفسية وتأثير السلامة النفسية على حياة الأفراد والمجتمعات.



وتتضمن ندوة معهد "معتمد"، اليوم السبت، العديد من المحاور أبرزها؛ الصحة النفسية ودورها في الوقاية من الإدمان، وتعريف الإدمان وأنواعه، وكيف يقع الإنسان فريسة للإدمان، وأساليب العلاج وإمكانية الشفاء.

ونبه معهد معتمد إلى أن المستهدف من الندوة؛ جميع العاملين فى مجال الصحة النفسية من أطباء وأطقم تمريض، وأخصائيين للصحة النفسية.



وأكد الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أنه نظرا لأهمية الصحة النفسية وتأثيرها على صحة الأفراد والمجتمعات فقد تبنى معهد معتمد التوجهات العالمية للاستثمار فى الصحة النفسية.

وقال رسلان إنه نظرا لما تمثله مشكلة الإدمان من خطر يهدد الصحة النفسية، فقد أطلق المعهد العربي دبلومة مهنية متخصصة لعلاج الإدمان، يحاضر بها مجموعة متميزة من الخبراء فى مجال الطب النفسى والصحة النفسية.

يشار إلى أن معهد معتمد هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.