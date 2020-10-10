الري: إزالة 318 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 318 حالة تعدٍ على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع.

كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 281 ألفا و580 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 318 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 90 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 120 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 108 إزالات على منافع الصرف.

يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.