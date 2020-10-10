بعد تعرضهم للنصب من شركة وهمية.. وزيرة الهجرة تتواصل مع النائب العام بشأن 300 مصري

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا بالمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج أفادوا بأن عددهم يصل إلى ٣٠٠ مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الشكوى بقيام المدعو "م. ع. م"، صاحب إحدى شركات السياحة، وسيدة تدعى "د. ع. م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير بعروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجرا صحيا بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسئولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة سيدة تدعى "د.ع"، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

وجاء في الشكوى أيضا أن الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

ثم تواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

وبعد ذلك تبين أن الشركة أغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة بأنه غير مسئول وكل شخص يتحمل مسئولية نفسه.

وعلى أثر ذلك، تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

وفي هذا السياق، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالإمارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوى وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.

واختتمت الوزيرة البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.